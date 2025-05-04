Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir - Son Dakika
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Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından uğradığı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Partisinin İstanbul İl Binası önünde konuşan Özel, "Gün husumet, kin çıkarma günü değildir" dedi.

04.05.2025 19:34  Güncelleme: 19:50
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önder için bu sabah Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

Ancak törene saldırı gölgesi düştü. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM'den çıkarken bir şahsın saldırısına uğradı. Şahsın daha önce çocuklarını öldürdüğü ve müebbet hapis cezası aldığı, 2020 yılında ise şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞDI

Özel'e yapılan saldırıya tepki yağdı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasetçi yapılan saldırıyı kınayarak; Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Partisinin İstanbul İl Binası önündeki partililere seslenen Özel, "Gün husumet, kin çıkarma günü değildir" dedi.

Özel ayrıca "Yaptığı bir saldırıyla muhattap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir.

Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik" diye konuştu.

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE OLACAĞIZ"

Özel ayrıca açıklamalarında "Çarşamba günü akşam saat 20.30'da Ekrem Başkanımız 35 yıl önce ilanla davet eden, 31 yıl önce diploma veren daha sonra bu diplomasını bir başsavcılık talimatıyla İşletme Fakültesi iptal etmeyince hiç yetkisi olmadığı birilerinin diplomasını iptal ettiği yerde, İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'ta olacağız" ifadelerini de kullandı.

Saldırı sonrası Özgür Özel\'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel, İstanbul, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yavuz:
    BOYKOT, SOKAK ÇAĞRISI NE OLUYOR ÖZEL BEY ??? 30 26 Yanıtla
  • Murat Zor:
    aylardır milleti kışkırtan kim? Bu katilin önüne kaç para attılar acaba bu eylem için. çünki çocuklarına kıyan adamın yapacağı iş değil bu. 43 7 Yanıtla
  • cuneyt Derse:
    adam sağlam vurmuş galiba değişik değişik açılkama yapıyor. aklını alırımm alnını karışlarım gitti 24 18 Yanıtla
  • muratcecen_123:
    kendine yakışanı yapmış başkan 15 12 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    15 gün önce böyle konuşmuyordun. yıkın geçin diyordun. milletvekilin polisin üstüne otobüs sürüyordu. ezin geçin diyordu. boykot boykot diyordun. siz hedef gösterirken o hedef gösterdiklerinizin ailesi hayatı işi gücü yokmuydu. itidal soğukkanlı kelimeleri sözlüğünde yoktu 15 gün önce. basına bi şeyler gelince hatırlıyorsun böyle şeyleri. korku nelere kadirsin işte görüyoruz. 16 9 Yanıtla
  • 1616:
    satılmış köpek.katil bak kimin piyonu .serefsiz 24 0 Yanıtla
  • kdrylm28?:
    Şahsına kinli olunduğunu biliyorsun yani yar….m 11 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    tiyatro değil dimi 13 1 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    katranı kaynatmak la olurmu şeker cinsini sevdiğim cinsine çeker 9 1 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    tam bir provoke yapıt 9 0 Yanıtla
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