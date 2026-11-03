Samsun'da kamu ve basın mensupları Canik'te pickleball deneyimledi - Son Dakika
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Samsun'da kamu ve basın mensupları Canik'te pickleball deneyimledi

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Samsun\'da kamu ve basın mensupları Canik\'te pickleball deneyimledi
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Samsun'da kamu kurumlarının temsilcileri ve basın mensupları, Canik Tenis Kortları'nda düzenlenen etkinlikte pickleball oynadı. Canik Kaymakamı Şeref Aydın, sporu hayatın merkezine yerleştirmeyi ve kamu görevlileri arasında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun'da kamu kurumlarının temsilcileri ile basın mensupları, sağlıklı yaşamın ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte pickleball oynadı.

Samsun Valiliği, Canik Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ve Samsun Pickleball Derneği işbirliğinde Canik Tenis Kortları'nda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar pickleball sporunu deneyimledi.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, etkinlikte gazetecilere yaptığı konuşmada, Samsun Valiliğinin himayesinde sporu hayatın merkezine yerleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sporun özellikle bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam açısından önem taşıdığını belirten Aydın, kentteki spor tesislerinin ve altyapısının güçlü olduğunu, bu potansiyeli değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Pickleball sporunu vatandaşlara tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini anlatan Aydın, "Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spora ilgi duymalarını, sporla vakit geçirmelerini istiyoruz. Özellikle kamu görevlileri arasında bu sporu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Aydın, spor tesislerinin yanı sıra kamu kurumlarının bahçelerinde de uygun alanlar oluşturmayı planladıklarını belirterek "Hem zamanımızı daha kaliteli geçirmiş olacağız hem de bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam anlamında daha iyi bir adım atmış olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da etkinliğin hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Kamu kurumlarının yöneticileri ve basın mensuplarının katılımıyla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Ayrancı, pickleball sporunun Samsun'da yaygınlaştırılması için işbirliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinliğe Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Demirören Haber Ajansı Samsun Bölge Müdürü Murat Sandıkçı, İhlas Haber Ajansı Samsun Bölge Müdürü Salih Kasım, A Haber Samsun Bölge Müdürü Mahmut Erdoğan, Samsun Pickleball Derneği Başkanı Semih Üzer, Meteoroloji Samsun Bölge Müdürü Hasan Acar, TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer, TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen, Samsun İl Göç Müdürü Yunus Emre Akçay, Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz, Samsun AFAD İl Müdürü Ahmet Matur ve Vakıf Katılım Samsun Bölge Müdürü Ekrem Aydın katıldı.

Kaynak: AA
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