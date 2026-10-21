Samsun\'da MOSGE\'nin üçüncü eğitimi 6 ilden 16 sağlık personeliyle başladı

Samsun'da, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (MOSGE) düzenlendi.

Trafiğin yoğun veya araç girişinin zor olduğu alanlarda vakalara en hızlı şekilde ulaşması için ülke genelinde yaygınlaştırılan motorize sağlık ekiplerine, Tekkeköy ilçesindeki Lojistik Köy'ün tır garajında kurulan parkurda eğitim veriliyor.

Antalya, Aydın, Diyarbakır, Konya, Muğla ve Samsun'dan gelen 16 motorize sağlık ekibi ilk gün ambulans sürüş güvenliği eğitimi aldı.

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 112 motosikletli ambulans ekibi, diğer adıyla "Samsun Mototim"in 1 Temmuz 2026 tarihinde 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak hizmete geçtiğini hatırlattı.

Samsun'da kısa sürede 800 vakaya müdahale edildiğini anlatan Uras, şöyle devam etti:

"Bizim için buradaki önemli nokta dakikalar dediğimiz süreçte yaralıya veya hastaya o kritik zamanda en hızlı şekilde müdahale etmek. Aynı zamanda bazen trafik yoğunluğunun olduğu veyahut da araç giriş çıkışının sıkıntılı olduğu dönemlerde bir an önce yaralı ve hastaya müdahale etmek gibi bir görevimiz var. Bazen büyük toplu kazalarda hastaya triyajının yapılması işte olayın değerlendirilmesi, kaç tane yaralı olduğu ve triyajın yapılması amacıyla ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine müdahale etmesi gerekiyor. Bu yüzden Samsun'da böyle bir ekip kuruldu. Aynı zamanda Samsun özelinde de hafta sonları denizde maalesef boğulma vakaları çok fazla olduğu için bu alanlara da hızlı müdahale amacıyla motosiklet ve ambulans ekibini aktive ettik."

Motorize sağlık ekiplerinin eğitimden geçmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Uras, "Farklı illerden gelen 16 kursiyerimiz burada eğitim aldı. Bu ekiplerimiz trafiğin yoğun olduğu noktalarda görev alacak. Veyahut da zorlu veya bir toplu kaza olduğu zamanda ekiplerimiz görevlendirilecek." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Koordinatörü Okan Kaya ise motosiklet ambulans ekiplerinde çalışan personele yönelik Türkiye genelindeki üçüncü eğitimi Samsun'da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye'de 21 ilde 55 motosikletli sağlık ekibi bulunduğunu vurgulayan Kaya, "Ekiplerimizle ilk ve acil yardım müdahaledeki vakalarımıza hızlı ve ulaşılabilir bir noktada müdahale etme amacındayız. 6 ilimizden 16 personel ile katılım sağlıyoruz. Amacımız ambulans eğitimlerinde sürüş güvenliği, kapalı alanlardaki vakalara hızlı müdahale, nüfus yoğunluğunun artmış olduğu noktalardaki ambulans meşguliyetini azaltma adına motosikletli ekiplerle hızlı müdahale konusunda hem teorik olarak hem uygulamalı olarak eğitim vermekteyiz. Eğitim sürecimiz 14 gündür." diye konuştu.

Kaya, motorize sağlık ekiplerinin 90 saniyede vaka çıkışı yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstatistiklere baktığımızda da trafik yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu yaşadığımız bölgelerde ortalama 2,5 ila 3 dakika içinde vakaya ulaşım sağlamaktadırlar. Kırmızı kod olarak adlandırdığımız, kalp durması olarak nitelendirdiğimiz ya da trafik kazası olarak nitelendirdiğimiz vakalara Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'ndeki arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle müdahale ediyorlar."