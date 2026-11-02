Samsun'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 2'si hükümlü 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 2'si hükümlü 3 kişi yakalandı

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Samsun'da narkotik ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2'si hükümlü 3 kişi yakalandı. Aramalarda 38 bin 454 uyuşturucu hap, 267,82 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si aranan hükümlü 3 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Atakum, İlkadım, Canik, Bafra ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, araç ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda 38 bin 454 uyuşturucu hap, ?267,82 gram sentetik uyuşturucu, ?8,56 gram esrar, 17 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda aralarında haklarında uyuşturucu kullanma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
3. SayfaNarkotikSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 2'si hükümlü 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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