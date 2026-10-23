Samsun İlkadım'da itfaiye yangında mahsur kalan kediye oksijen ve kalp masajı yaptı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da itfaiye yangında mahsur kalan kediye oksijen ve kalp masajı yaptı

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Samsun İlkadım\'da itfaiye yangında mahsur kalan kediye oksijen ve kalp masajı yaptı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Pazar Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki çiçekçide dün akşam çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İçeride mahsur kalan kedi kurtarılarak oksijen ve kalp masajı yapıldıktan sonra tedaviye alındı; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide çıkan yangında mahsur kalan kediye yapılan oksijen müdahalesi ve kalp masajı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pazar Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki bir çiçekçide dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürdüğü sırada bir kedinin içerde mahsur kaldığını fark etti. Yangın itfaiye ekipler tarafından söndürülürken, kurtarılan kediye de oksijen müdahalesi ve kalp masajı yapıldıktan sonra tedaviye alındı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da itfaiye yangında mahsur kalan kediye oksijen ve kalp masajı yaptı - Son Dakika
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