Samsun Vezirköprü\'de yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi, kedi kurtarıldı

Samsun Vezirköprü'de yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi, kedi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Vezirköprü'de Esentepe Mahallesi'ndeki bir evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında eşyalar kullanılamaz hale gelirken, itfaiye çavuşu Tahircan Bayhan kedi yavrusunu kurtardı.
??????? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Esentepe Mahallesi'nde Ahmet Diler'e ait evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde bulunan kedi yavrusunu fark eden itfaiye çavuşu Tahircan Bayhan ise kediyi kurtararak güvenli alana çıkardı.
Kaynak: AA
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