Şanlıurfa\'da jandarma 176 kilogram esrar ele geçirip 5 şüpheliyi gözaltına aldı

Şanlıurfa'da jandarma 176 kilogram esrar ele geçirip 5 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da jandarmanın belirlediği adreslerdeki aramalarda 176 kilogram esrar ile 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 176 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 176 kilogram esrar ile 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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