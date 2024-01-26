Şanlıurfa\'da Koruyucu Aile Olarak Aldıkları Çocuk Geri Alındı

ŞANLIURFA'da, 10 yıllık evli İbrahim Halil ve Feride Ceylan çifti, 11 ay önce 5 aylık Milat Deniz Arca'yı koruyucu aile olarak aldı. 11 aydır Ceylan çiftinin baktığı çocuk, ailesinin çocuklarının nüfustan düşürülerek evlat verilmesi talebi üzerine geri alındı. Üzüntü yaşayan Ceylan çifti, çocuğun kendilerine evlatlık verilmesi için de başvuru yaptıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Şehitlik Mahallesi'nde oturan halk otobüsü şoförlüğü yapan İbrahim Halil Ceylan ve eşi Feride Ceylan çifti çocukları olmadığı için koruyucu aile olmak için 2 yıl önce Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu. Ceylan çiftine 28 Şubat 2023 tarihinde o dönem 5 aylık olan Milat Deniz Arca, koruyucu aile statüsünde teslim edildi. 11 aydır Milat Deniz'e kendi çocukları gibi bakan Ceylan çiftine, 3 ayda kontrole gelen görevliler, tarafından olumsuz rapor da verilmedi.

AİLESİ, EVLATLIK VERİLMESİNİ İSTEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, dün aileyi arayarak çocuğun kendilerinden alınacağını söyledi. Telefonun ardından eve gelen görevliler, Milat Deniz Arca'nın öz anne ve babasının çocuklarının kendi nüfuslarından düşürülmesi ve korucu aileye değil evlatlık olarak verilmesi talebini ilettiğini söyledi. Uygulama kapsamında çocuğun alınarak, evlatlık başvurusu yapan farklı bir aileye verileceği belirtilerek Milat Deniz, aileden alındı. Ailenin uzun süre gözyaşı dökmesine rağmen görevliler Milat Deniz'i alarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne götürdü.

'ÇOCUK 1 YILDIR BİZİ AİLESİ OLARAK BİLİYOR VE ONA ÇOK ALIŞTIK'

Yaşanan olayın ardından geceyi uykusuz olarak geçiren Ceylan çifti perişan olduklarını söyledi. 11 aydır kendi çocukları gibi baktıkları Milat Deniz'in geri alınmasıyla perişan olduklarını belirten İbrahim Halil Ceylan, "Çocuğumuz olmadığı için koruyucu aile başvurusu yapmıştık ve 2 yıl beklemiştik. 2 yılın sonunda geçen yıl bizi arayıp Milat Deniz'i verdiler. Bu çocuk 1 yıldır bizi ailesi olarak biliyor ve ona çok alıştık. Bize biyolojik annesi çocuğu istemediği sürece kimsenin bizden alamayacağı söylenmişti. Çocuğun bizde kalması için bütün şartları taşıyoruz. Yapılan kontrollerde de hiçbir sıkıntı yoktu. Yetkililerden çocuğun yeniden bize verilmesi için yardım istiyoruz" dedi.

'ÇOCUĞUMUN KOLYESİNİ KOKLAYARAK DURUYORUM'

Milat Deniz'in geri alınmasıyla gözyaşı döken Feride Ceylan ise çocuğun kendilerine geri verilmesini isteyerek, "Biz çaresiz kaldık. Çocuğumun elimden alınmasının ardından onun kolyesini koklayarak duruyorum. Bize yardım edin. Bir anneyi evladından ettiler. İyisiyle kötüsüyle ona baktım, evladımı bize geri versinler" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ise uygulamanın öz annesinin çocuğun nüfustan düşürülerek evlatlık verilmesi talebinden dolayı yaşandığını bildirdi.

?