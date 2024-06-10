Şanlıurfa'daki 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

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Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.06.2024 15:21  Güncelleme: 15:32
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Sosyal medyada Buket Özgünlü Boyacı isimli kadın, Şanlıurfa'da bir bölgedeki kuduz karantinasından 35 köpek kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Bu durum üzerine Ankara Valiliği harekete geçti. Tespit edilen hayvanlar, karantinaya alındı. Hayvanları kente getiren 2 kişi gözaltına alınırken işlemlerinin ardından Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı.

ANKARA VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul ederek ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamada Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini iddia etti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiğini öne sürdü.

Şanlıurfa\'daki 35 hasta köpeği Ankara\'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

Şanlıurfa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • atakan şimşek: onu da barınağa koysunlar 180 10 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: İsabet olmuş 132 12 Yanıtla
  • Temel Lezgi: Çok iyi olmiş 114 11 Yanıtla
  • Şenel Demircan: nasıl bir zihniyet amacı ne acaba 111 9 Yanıtla
  • Erkut Köse: Hayvansever olarakta bu şekilde yapılmasına gerek yok hem diğer hayvanları hem insanları tehlikeyi atıyorsun sorumsuzca bir düşünce 95 7 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Köpeklerden önce bunu uyutmayı unutmuşlar :) 84 12 Yanıtla
    Musa Klavuz: Boş yapma 3 33
  • İbrahim ozturk: çok iyi 66 9 Yanıtla
  • Zaymo Kral: Hasta bEyinlerden kurtulmak lazim. 63 9 Yanıtla
  • Özkan Tunç: Ohhhh iyi olmuş 56 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı - Son Dakika
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