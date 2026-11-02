Şanlıurfa'da sandık görevlisi Ali Ağlamış kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sandık görevlisi Ali Ağlamış kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Şanlıurfa\'da sandık görevlisi Ali Ağlamış kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da ŞUTSO seçimlerinde sandık görevlisi Ali Ağlamış (64), oy verme sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Ağlamış doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapan Ali Ağlamış (64) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay sabah saatlerinde, Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana geldi. ŞUTSO seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapan Ali Ağlamış, oy verme işlemi devam ettiği sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden diğer sandık görevlileri ve vatandaşlar, Ağlamış'ın yardımına koştu. Çevredekilerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahalede bulundukları Ali Ağlamış'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Görev yaptığı okuldan sedye ile çıkarılan ve ambulansa kadar kalp mesajı yapılan Ali Ağlamış kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ağlamış'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Sandık GörevlisiKalp KriziŞanlıurfa3. SayfaGüncelSon Dakika

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