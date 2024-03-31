Şanlıurfa\'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi

Güncel

31 Mart yerel seçimlerinde en ilginç yarışlardan biri Şanlıurfa'da yaşanacak. AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarttığı şehirde oy verme işlemi sırasında gerginlik yaşandı.

BLOK OY KULLANMAYA ÇALIŞTILAR

Halfeti ilçesine bağlı bulunan Hilali ve Özmüş köyünde iddiaya göre blok oy kullanmak isteyen bir şahsa itiraz eden avukat darp edildi.

TUTANAK TUTULDU

Yaşanan olayın ardından tutanak tutulurken olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.