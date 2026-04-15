Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış

15.04.2026 19:53
Şanlıurfa'da bir liseye düzenlediği silahlı saldırıda 16 kişiyi yaralayıp ardından intihar eden saldırganın, "Bu okulda saldırı olacak, hepinizi yok edeceğim" paylaşımları nedeniyle okul müdürü tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan saldırganın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önceki gün 19 yaşındaki Ömer Ket, av tüfeğiyle okula girip rastgele ateş açtı.

16 KİŞİYİ YARALAYIP İNTİHAR ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralanırken, saldırgan ise okulun içerisine gizlendi. Şüpheli, ekiplerin uyarısına rağmen teslim olmayınca bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ket, aynı silahla intihar etti.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞ

Olayın yankıları sürerken dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, "Bu okulda saldırı olacak, hepinizi yok edeceğim" paylaşımlarının ardından okul müdürünün Ket'i şikayet ettiği öğrenildi.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞ

Gözaltına alınan şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirlendi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan şahsın açık lisede de başarılı olamadığı, eğitim hayatının sona ermesinden müdürü sorumlu tuttuğu iddia edildi.

Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
