Sapanca Gölü\'nde su seviyesi 20 Ekim\'de 30,54 metreye çıktı, alanlar kısmen doldu

Sakarya'da yaz mevsiminde su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde daha önce suların çekildiği alanların yağışların ardından kısmen dolduğu görüldü.

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü geçen yıl kuraklığın etkisiyle kritik seviyeye geriledi. Aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen gölün su kotu 28,98 metreye kadar düştü.

Suyu metrelerce çekilen, iskelelerin büyük bölümü susuz kalan, kayıkların karaya oturduğu ve toprakta çatlaklar oluşan göldeki su seviyesi, bu yıl son yağışlarla gözle görülür artış kaydetti.

Gölün seviyesi 20 Ekim'de son iki yıla göre en yüksek seviyeye ulaştı.

Anadolu Ajansının önceki ve sonraki dönemlere ait fotoğrafları da göl havzasındaki değişimi ortaya koydu.

Yağışların ardından Sapanca Gölü'nün su seviyesi 20 Ekim itibarıyla 30,54 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 80,35 doluluğa ulaştı.

Sapanca Gölü'nün son 5 yılda 20 ekim itibarıyla ölçülen su seviyeleri şöyle:

Yıl (20 Ekim) Metre 2026 30,54 2025 28,96 2024 30,34 2023 31,64 2022 31,42

Kaynak: AA