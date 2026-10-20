Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL\'den alıcı buluyor

Ülke genelinde geçen yılaşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle oluşan kuraklık, Türkiye'nin önemli mantar yetişen alanlarından Istranca Ormanları'nı da etkiledi. Kilolarca mantarın yetiştiği ormanda, ağustos sonu ve eylül ayında hiç yağış düşmeyince popülasyon azaldı. Bölgede bu yıl mevsim yağışlarının zamanında alınmasıyla birlikte mantar bereketi yaşandı. Özellikle İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilen bolet ve padişah mantarı toplama mesaisine çıkanlar, günde 10-15 kilo mantar toplayarak aile gelirine katkı sağlıyor. Birinci kalite mantarlar 500 liradan, ikinci kaliteler de 100 liradan alıcı buluyor.

"YAĞIŞTAN SONRA DAHA DA ARTTI"

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 26 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, yağmurların ardından bu yıl mantar sayısının arttığını söyledi. Mert, "Bu yıl mantar yağmurlardan sonra biraz daha arttı. Bereketli bir ürün, köylülere bayağı bir faydamız oluyor. 500 liradan alış yapıyoruz. İkinci kalitesini 100 liradan alıyoruz. Padişah mantarını 400 liradan alıyoruz. Bu sene biraz daha fazla çıktı. Geçen sene bu kadar yoktu. Günde 400-500 kilo alıyoruz, dolayısıyla bu sene iyi. Geçen sene 20-30 kilolarda kalıyorduk. Fazla bir mantar yoktu. Ama yağıştan sonra daha da arttı kilo olarak" dedi.

"AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYOR"

Mantarın Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirten Mert, "Bunları genelde İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar, Avrupa ülkeleri alıyor. Bulgarlar da geliyor ama onlar da o tarafa ihraç ediyorlar bizim gibi. Genelde bu kara kafa mantarını çok tercih ediyorlar. Padişah mantarı da iç piyasaya gidecek restoranlara. Genelde ikinci kalitelerini de çorbada kullanıyorlar. Küp şeklinde yapıyorlar, donduruyorlar" diye konuştu.

Mert, Tekirdağ ve çevresinden çok sayıda insanın mantar toplamak için bölgeye geldiğini dile getirerek, "Bu yıl bayağı toplayıcı var. Hatta şu an bir tek bizim bölgede Istranca Ormanları'nda çıktığı için hem civar köylerden hem de dışarıdan gelenler var. Saraydan, Kırklareli'nden, Edirne'den her yerden geliyor insanlar. Değerli bir mantar olduğu için para da ediyor şu an zaten. İnsanlara katkımız oluyor yani. Bir kişi aşağı yukarı birinci kaliteden 5-10 kilo mantar toplayabiliyor. Yağmurdan önce daha azdı. Fakat yağmurdan sonra arttı. Artık 10-15 kilo getirenler var. Ciddi bir kazanç, çok güzel bir kazanç. 500 liradan alışımız var. Güzel para kazanıyor insanlar" diye konuştu.

"HER GÜN GELİP MANTAR TOPLUYORUZ"

Her yıl mantar toplamak için Istranca Ormanları'na gelen Hanife Gündoğdu, mantarın bölgede geçen seneye oranla bu yıl bol olduğunu söyledi. Gündoğdu, "Bu yıl mantar yağmurdan sonra biraz oldu. Hem kazanç için hem de hobimiz için ormanlara her gün geliyoruz mantar topluyoruz. Geçen sene göre biraz daha fazla mantar var. Çok aşırı değil ama geçen yıla oranla tabi ki bu yıl mantar var. Fiyatlar ilk zaman iyiydi, biraz düştü şimdi. O da yağmur yağmasından dolayı. Çünkü mantar suyu çekti diye oldu" ifadelerini kullandı.