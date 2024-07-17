Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medyadan dolaşıma sokulan bir cinsel ilişki videosundaki kişinin kendisi olduğuna yönelik iddialara ilişkin yeni bir mesaj daha yayımladı. Sarıgül videolu yanıtında "50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla, engellerle karşılaştım ama böylesine bir kahpelikle, böylesin aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde yüz yenecek" ifadelerini kullandı.
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17.07.2024 13:02:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım - Son Dakika
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