Sarıkamış'ta çocuk edebiyatı söyleşisinde yazar Günyüz öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Sarıkamış'ta çocuk edebiyatı söyleşisinde yazar Günyüz öğrencilerle buluştu

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Sarıkamış\'ta çocuk edebiyatı söyleşisinde yazar Günyüz öğrencilerle buluştu
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Sarıkamış Halk Eğitimi Toplantı Salonu'nda düzenlenen söyleşide Dr. Melike Günyüz öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Çocuk edebiyatının hayal dünyası, dil becerileri ve empati kurma üzerindeki rolünün ele alındığı etkinlikte Günyüz'e plaket verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuk edebiyatı üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Sarıkamış Halk Eğitimi Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe, Dr. Melike Günyüz, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çocuk edebiyatının bireylerin gelişimindeki önemine dikkati çekmek ve okuma kültürüne yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen söyleşide yazar Günyüz, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Söyleşide çocuk edebiyatının çocukların hayal dünyasını zenginleştirme, dil becerilerini geliştirme ve düşünsel gelişimlerini desteklemedeki rolü ele alındı. Çocukların erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanışmasının önemi, nitelikli çocuk kitaplarının seçimi ve okuma alışkanlığının kazandırılmasında öğretmenlerin rolü gibi konulara değinildi.

Çocuk edebiyatının yalnızca okuma alışkanlığı kazandırmakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda çocukların empati kurma, sorgulama ve kendilerini ifade etme becerilerine de önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Eğitim ve edebiyatın bir araya geldiği söyleşi, çocukların kitaplarla güçlü bir bağ kurmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Etkinliğin sonunda yazar Günyüz'e plaket verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta çocuk edebiyatı söyleşisinde yazar Günyüz öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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