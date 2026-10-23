Sarıyer\'de karaya oturan BANDA tankeri kurtarılıp İstanbul Boğazı\'ndan geçirildi

Sarıyer'de karaya oturan BANDA tankeri kurtarılıp İstanbul Boğazı'ndan geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de 15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenerek karaya oturan Liberya bayraklı BANDA tankeri, 5 günün ardından 20 Ekim'de Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan tanker bugün İstanbul Boğazı'ndan geçirildi, geçiş dronla havadan görüntülendi.
SARIYER'de sürüklendikten sonra karaya oturan Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, kurtarıldıktan sonra İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Tankerin geçişi havadan görüntülendi.
15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada 5 gün kaldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin 20 Ekim'de gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla yüzdürülen 'BANDA' isimli tanker, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Tankerin geçişi dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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