Sarıyer Yeniköy\'de balıkçı restoranın bacasındaki yangın itfaiyece söndürüldü

Sarıyer Yeniköy'de balıkçı restoranın bacasındaki yangın itfaiyece söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi'ndeki balıkçı restoranın bacasında saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bacada hasar oluştu, alevler cep telefonuyla görüntülendi.
SARIYER'DE bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bacanın alev alev yandığı anlar cep telefonu ile görüntülendi
Yangın, Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde bulunan bir balıkçı restoranının bacasında saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre restoranın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm bacayı sardı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına iki taraftan müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralana olmazken binanın bacasında hasar oluştu.
RESTORANIN BACASI ALEV ALEV YANDI
Restoranın bacasının yanması cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bacanın alev alev yanması ve etrafa yoğun duman sardığı görülüyor.
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