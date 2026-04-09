Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
09.04.2026 17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Katıldığı bir dijital platformdaki yayında, içeriğinde yasaklı maddeler arasında yer alan "DMT" bulunan "Ayahuska Çayı"na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı.

Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital platformdaki yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YUSUF GÜNEY HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi.

Çalışmaların devamında Güney bugün gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYAHUSKA ÇAYI NEDİR? İŞTE ETKİLERİ

Son yıllarda alternatif terapi ve spiritüel deneyimler kapsamında adından sıkça söz ettiren ayahuasca çayı, kökeni Güney Amerika’ya dayanan güçlü bir bitkisel karışım olarak biliniyor. Özellikle Amazon yerlileri tarafından yüzyıllardır kullanılan bu içecek, hem şifa hem de ritüel amaçlı tüketiliyor.

AYAHUASCA ÇAYI NEDEN YAPILIYOR?

Ayahuska, genellikle Banisteriopsis caapi adlı sarmaşık ile DMT (dimetiltriptamin) içeren bitkilerin bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Bu karışım, zihinsel ve algısal değişimlere yol açabilen psikoaktif bir etki oluşturuyor. Yerel kültürlerde şamanlar eşliğinde gerçekleştirilen törenlerde kullanılıyor.

ETKİLERİ

Ayahuska çayı tüketen kişiler, yoğun halüsinasyonlar, zaman ve mekan algısında değişim, derin duygusal deneyimler ve bilinç farklılaşmaları yaşayabiliyor. Bazı kullanıcılar bu deneyimi “ruhsal arınma” olarak tanımlarken, uzmanlar kontrolsüz kullanımın ciddi psikolojik ve fiziksel riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

Özellikle mide bulantısı, kusma, kalp ritim bozuklukları ve travmatik psikolojik etkiler en sık görülen yan etkiler arasında yer alıyor.

İÇİNDE YASAKLI DMT MADDESİ VAR

Ayahuska’nın içeriğinde bulunan DMT maddesi birçok ülkede yasaklı maddeler arasında yer alıyor. Bu nedenle çayın kullanımı ve bulundurulması bazı ülkelerde suç kapsamına giriyor. Uzmanlar, tıbbi gözetim olmadan ve kontrolsüz şekilde tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

UYUŞTURUCU MADDE SORUŞTURMASINDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Yusuf Güney de yer alıyordu. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Güney'in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Sonucun adından ilk yaptığı açıklamada utanılacak bir şey yapmadığını belirten şarkıcı, "Ülkenin yüzde 80'i bağımlı halde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız." demişti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Süper haber çok zıpladı 18 8 Yanıtla
  • M. Yudal M. Yudal:
    ulan bende bu neyin kafasını yaşıyor diyordum meğer adamda kafa herdaim uçuyormuş. 14 1 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    hapistekilerin vay haline susmazda şimdi bu millet uyusun yok uzaylılar gelecek yok şu olacak bu olacak diye sabaha kadar milletin kafasını şişirir 12 1 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Oğlum paranız var kariyeriniz var ünlüsünüzde milyonlarca insanın hayal edemediği şeylere sahipsiniz..NE işiniz var böyle suç unsuru içeren antin kentin şeylerle ilgilenmek niye .. 4 0 Yanıtla
  • Efe Ozharat Efe Ozharat:
    benim vergi paralarımı nelere harcıyorsunuz 1 0 Yanıtla
