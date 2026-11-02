Savaştepe'de hastane önünde refüje çarpan otomobil kazasında 2 kişi hafif yaralandı

Savaştepe'de hastane önünde refüje çarpan otomobil kazasında 2 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, Fatih Mahallesi Suuribey Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, devlet hastanesi önünde refüje çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı; yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kontrolden çıkarak otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Y.E.D (21) idaresindeki 34 GS 8686 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Suuribey Sokak'ta, Savaştepe Devlet Hastanesi önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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