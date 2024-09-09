Savcılık, Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savcılık, Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi

Geniş Video İzle

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinin Tavşantepe Mahallesi'nde defnedilirken savcılığın gözaltında olan anne ve babanın cenaze törenine katılmasına izin vermediği öğrenildi.

09.09.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

BEYAZ GELİNLİKLİ TABUT GÖRENLERİ KAHRETTİ

Narin Güran için ailesinin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında son yolculuğuna uğurlanan Narin'in beyaz gelinlikli tabutu görenleri kahretti.

Savcılık, Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi

SAVCILIK TALEPLERİNİ REDDETTİ

Narin'in cenaze törenine katılmak isteyen anne ve babasını bu talebinin savcılık tarafından reddedildiği öğrenilirken, cenaze bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedilecek.

Savcılık, Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Savcılık, Narin\'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcılık, Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ahmet Yiğit: O babayiğit savcımıza helal olsun 242 2 Yanıtla
  • Çelikk: Helal olsun savcımız 158 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: idam cezası çıkmadan daha çooooookkk narinler gider 133 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: böyle babayiğit savcıların elini öpmek lazım helal olsun size 116 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Herkes cocuk yapar anne ,baba olur da ,Ata olamaz.. Ana ,baba çocuğunu korur kollar. ya bunlar ? 60 0 Yanıtla
  • Adem Şimşek: Demekki Devletin bir bildiği varmış öyle boş boş konuşmayacak mışız Değil mi? Devletimiz den Allahu Teala Razı olsun Kızımızın Mekanı Cennet Olsun Hatice Annemiz Annesi Oksun 45 6 Yanıtla
  • Murat Kaya: milletin iradesi deyip duruyorsunuz yıllardır. Bir referandum yapın idam cezası için . Milletin iradesini görün. 42 1 Yanıtla
  • Alaattin Yazici Yazici: şehid cenazesine tüm siyasi ve yöneticilerin olmasını isterdim 15 3 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: o savcının her yerinden öpüyorum. 13 4 Yanıtla
  • İlker TAŞ: Ben hala anlamadım.Katiil ya da katiller kim ? 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:06:15. #1.11#
SON DAKİKA: Savcılık, Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement