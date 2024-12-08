"Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı - Son Dakika
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"Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı

"Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı

"Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımını alıntılayan Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden alındı.

08.12.2024 23:13
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Sosyal medya hesabından, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımı yapan Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, görevden alındı.

"SELANİKLİLER DE GERİ DÖNSÜN"

Tokat'ın Niksar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat'ın sosyal medyadan paylaştığı post infial yarattı. Bolat, Yusuf Evliyaoğlu isimli kullanıcının yaptığı, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımını kendisi de alıntıladı.

'Selanikliler de gitsin' diyen müdür görevden alındı

Bolat daha sonra yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada gezinirken sehven bir paylaşımım olduğunu fark ettim ve hemen sildim. Tüm kamuoyundan özür diler helallik isterim" diyerek kendini savundu.

'Selanikliler de gitsin' diyen müdür görevden alındı

GÖRVDEN ALINDI

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır yaptığı açıklamada Bolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kır, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor" dedi.

Selanik, Niksar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Selanikliler de geri dönsün' diyen müdür görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ferhat eser:
    suriyeli göçmense selaniklide aynıdır oda göçmendir düşünce özgürlüğü denen birşey var hakaret olmadığı müddetçe bence yanlış birşey söylememiş hatta espri yapmış görevden almak niye çok ilginç olmuş 70 73 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Adam kötü birşey dememişki Hatta doğru söylemiş 66 45 Yanıtla
  • cem akçay:
    Selanikliler senden Türk aw 52 56 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    bir de Facebook'ta paylaşım yapıyor ulan sizi oraya getirenin Allah belasını versin 51 50 Yanıtla
  • atakan oskay:
    Bunları seyinden tavana aşmak lazım.. 36 56 Yanıtla
  • İstanbullu null:
    keşke babanda seni geri cekseydi 44 34 Yanıtla
  • Vatanperver:
    haklı olabilir neyi kastettiğine bağlı bu 42 23 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Pos herifin daha Türkçesi yok. Yazim hatalarına bak ilkokulu öğrencisi seviyesinde. 25 20 Yanıtla
  • Mehmet Şen:
    Bu kafa ne ile oluyor acep 18 14 Yanıtla
  • Metin Özbek:
    Bu müdür gibi zihniyetleri bozuk. B yle düşünen insanların sonu saddam ve esat gibi akıbeti olan ve düşünen sonu olan hainlerdir 10 18 Yanıtla
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