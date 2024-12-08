Sosyal medya hesabından, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımı yapan Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, görevden alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat'ın sosyal medyadan paylaştığı post infial yarattı. Bolat, Yusuf Evliyaoğlu isimli kullanıcının yaptığı, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımını kendisi de alıntıladı.
Bolat daha sonra yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada gezinirken sehven bir paylaşımım olduğunu fark ettim ve hemen sildim. Tüm kamuoyundan özür diler helallik isterim" diyerek kendini savundu.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır yaptığı açıklamada Bolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kır, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › 'Selanikliler de geri dönsün' diyen müdür görevden alındı - Son Dakika
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