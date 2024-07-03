Serik'te Suriyeli genç bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Serik'te Suriyeli genç bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Serik\'te Suriyeli genç bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada Suriyeli bir genç bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliler ise polis tarafından yakalandı.

03.07.2024 11:06
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Suriyeli Ahmet Handan El Naif (15), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde meydana geldi. R.Ö. (17), Y.Y. (15) ve İ.A. (17) ile Suriyeli Ahmet Handan El Naif arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Ahmet Handan El Naif göğsünden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Handan El Naif kurtarılamadı. İki motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler R.Ö., Y.Y. ve İ.A. polisin bölgedeki kamera görüntülerini izlemesi sonucu yakalanıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Antalya, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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