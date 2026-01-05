Sertan Ayçiçek, Uluslararası Rekabet Akademisi\'ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı

Uluslararası iş ve diplomasi çevrelerinde etkin rol üstlenen tanınmış Türk iş insanı Sertan Ayçiçek, İstanbul AREL Üniversitesi Tekmer bünyesinde kurulan Uluslararası Rekabet Akademisi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

REVAK (Rekabet Vakfı) ve TÜRDER( Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği ) tarafından yüzde yüz desteklenecek olan Akademi; uluslararası ticaret, rekabet politikaları, inovasyon ve stratejik yönetim alanlarında faaliyet gösterecek.

Akademi, hem özel sektör hem de kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak Türkiye'nin rekabetçilik kapasitesini artırmayı hedefliyor. Şirketlerin ve girişimcilerin uluslararası standartlara uygun çözümler üretmesi amacıyla Akademi bünyesinde eğitim programları, sertifikasyon süreçleri, araştırma projeleri ve uygulama destekleri sunulacak.

Londra merkezli IKAR Holding'in CEO'su olan Ayçiçek; Sovereign Investors Council (Egemen Varlık Fonları) komite üyeliği, Brüksel Diplomasi Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği ve Swiss Academy (SALS) Başkan Yardımcılığı görevleriyle küresel ölçekte yönetişim, liderlik ve karar alma süreçlerinde aktif sorumluluklar üstlenmektedir.

Aynı zamanda Swiss Academy Awards Etik Kurulu Başkanı olan Ayçiçek, bugüne kadar Nokia, Huawei, Jumeirah Hotels, The Economist ve Horasis gibi küresel markaların üst düzey yöneticilerine uluslararası başarı ödülleri takdim etmiştir.

Üstün liderlik performansı nedeniyle dört kez "Yılın CEO'su" seçilen Sertan Ayçiçek, yeni görevi kapsamında Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarıyla Akademi'yi yurt dışındaki platformlarda temsil edecek.

Atama ile ilgili olarak Sertan Ayçiçek şunları söyledi: "Sayın Kurucumuz, İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker Beyefendi'ye, şahsıma duyduğu güven ve beni bu onurlu göreve layık gördüğü için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Görevim kapsamında, sürdürülebilir diplomasi, uluslararası iş birliği ve küresel liderlik alanlarındaki bilgi birikimimi Akademimizin başarısı için kullanmayı hedefliyorum."