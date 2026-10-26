Seydişehir\'de yanan sobadan çıkan alevler 2 katlı evde hasara neden oldu

Seydişehir'de yanan sobadan çıkan alevler 2 katlı evde hasara neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir Ulukapı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde sobanın yanmasıyla çıkan alevler yangına dönüştü. Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seydişehir Ulukapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokakta D.Y'ye ait 2 katlı müstakil evde, yanan sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı.
Evde oturanlar ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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