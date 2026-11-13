Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin, muhtarlarla sulama sorunlarını görüştü - Son Dakika
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Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin, muhtarlarla sulama sorunlarını görüştü

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Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin, muhtarlarla sulama sorunlarını görüştü
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Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin, birlik binasında muhtarlarla tarımsal sulamayı değerlendirdi. Toplantıda sulama sorunları ve üretici beklentileri ele alınırken, bir dernek de huzurevinde yürüme sorunu yaşayan kadına akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin, bir araya geldiği muhtarlarla tarımsal sulamayı değerlendirdi.

Seydişehir Sulama Birliği binasında gerçekleştirilen toplantıda sulama hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar, üreticilerin beklentileri ve çözüm bekleyen konular ele alındı.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Şahin, sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Seydişehir'de hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye desteği

Seydişehir ilçesinde bir dernek, hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi, huzurevinde kalan ve solunum nedeniyle yürüme sorunu yaşayan kadına teslim etti.

Seydişehir Ümit Çocukları Engelliler Derneği Başkanı Münevver Yaman Yalçınkaya, amaçlarının ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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