SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı - Son Dakika
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SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu. İBB'den yapılan açıklamada ise hesaplara gelen bloke veya haciz işleminin söz konusu olmadığı bildirildi.

16.12.2024 14:37
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

EN ÇOK BORÇ ANKARA'DA

SGK'ya en borçlu belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 5.7 milyar TL ile birinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL olarak kaydedildi. Sabah'ın haberine göre Bakanlık, belediyelerin hem mevduat hem de iştirak şirketlerine ait hesaplarına bloke koydu.

İBB: HACİZ İŞLEMİ SÖZ KONUSU DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada haciz işleminin söz konusu olmadığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "SİLKELEYİN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a CHP'li belediyelerin SGK borçları için 'silkeleyin' talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

SGK\'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şişli Belediyesi, İstanbul, Mersin, Ankara, Güncel, Şişli, Adana, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (113)

  • Turgay Kayaoğlu:
    konserlere para harcayana kadar borçlarını odeselerdi iyi olmuş hatta geç bile kalındı 402 417 Yanıtla
  • Ender seker:
    yediniz içtiniz CHP olunca haciz 435 319 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Ne yaparsanız yapın sonuna kadar CHP! 342 386 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    İşte Bu kadar! Devlet dediğini yapar. Kusura bakmasın kimse sözde sanatçıya 40-50 milyon vermeye para buluyorsan devletine borcunu da ödemeye bulacaksın. 346 324 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Akp belediyelerine de bekliyoruz 540 64 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    bunlar kafayı yemiş oldu olacak otobüse metroya da el koyun 250 115 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Allah'ım yardım et bunlar her yanı örümcek ağı gibi sardı. 263 93 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Hep ortamı gerın bskslım nereye gıdeceksınız işi kolaylaştırmak yerıne zorlaştırın 231 111 Yanıtla
  • yavuz d:
    devamke 101 60 Yanıtla
  • Adnan Gulceken:
    Hayırlı işler?? 102 26 Yanıtla
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