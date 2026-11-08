Shanghai'de 9. Çin İthalat Fuarı etkinliğinde Adidas yöneticisi Sunny Yi konuştu

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- "2026 Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hikayeleri" temalı etkinlikte konuşma yapan Adidas Büyük Çin Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Sunny Yi, 8 Kasım 2026.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde devam eden 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında, pazar günü "2026 Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hikayeleri" temalı bir etkinlik düzenlendi. (Fotoğraf: Chen Haoming/Xinhua)