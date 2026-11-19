Shenzhen'deki Çin-Rusya-ABD zirvesi Xi Jinping'e göre olumlu ve verimli geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shenzhen'deki Çin-Rusya-ABD zirvesinin olumlu, yapıcı ve verimli geçtiğini söyledi. Xi, tarafların dünya barışının korunması ve zorlukla elde edilen barışa sahip çıkılması konusunda hemfikir olduğunu belirtti.
SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen Çin-Rusya-ABD zirvesinin olumlu, yapıcı ve verimli geçtiğini söyledi.
Xi perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından, üç lider tarafından varılan temel mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Xi, tüm tarafların dünya barışının korunması görüşünü paylaştığını ve zorluklarla elde edilen barışa sahip çıkılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.
Xi, üç ülkenin zirvede varılan mutabakatı hayata geçirmesi, iletişimi sürekli güçlendirmesi, işbirliği yoluyla barışı teşvik etmesi ve daha iyi bir dünya inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.
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