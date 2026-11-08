Siirt\'in Şirvan ve Baykan ilçelerinde heyelanla kapanan yollar ulaşıma açıldı

Siirt'in Şirvan ve Baykan ilçelerinde heyelandan kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan'ın Kirazlı ve Akgeçit köyleri ile Baykan ilçesinin Karakaya köyünün Eğridere mezrasının yolları aşırı yağışlardan dolayı oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yollar ulaşıma açıldı.???????

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede etkili olabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.