Siirt Kurtalan\'da trafo yangını söndürüldü, bazı mahallelerde elektrik kesildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Fırat Mahallesi Beykent Caddesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Dicle Elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı mahallelerde elektrik kesintisine neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.