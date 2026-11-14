Siirt Kurtalan\'da trafo yangını söndürüldü, bazı mahallelerde elektrik kesildi

Siirt Kurtalan'da trafo yangını söndürüldü, bazı mahallelerde elektrik kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Beykent Caddesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Dicle Elektrik ve itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, bazı mahallelerde elektrik kesintisine yol açtı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Fırat Mahallesi Beykent Caddesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Dicle Elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bazı mahallelerde elektrik kesintisine neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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