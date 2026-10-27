Siirt Tınaztepe'de kilerde çıkan yangın söndürüldü, 2 katlı evde hasar oluştu

Siirt Tınaztepe'de kilerde çıkan yangın söndürüldü, 2 katlı evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Tınaztepe Mahallesi 114. Sokak'taki 2 katlı evin giriş katında bulunan kilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar gördü.
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tınaztepe Mahallesi 114. Sokak'ta 2 katlı bir evin giriş katının kiler bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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