İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar - Son Dakika
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İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek davasında karar açıklandı. Anne Bakiye Yeniçeri'ye 3 ayrı suçtan toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan birine 20 yıl 6 ay yıl diğerine 7 yıl hapis cezası verilirken 2 sanık beraat etti.

07.02.2025 10:56
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonucu 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü duruşması Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.30'da başladı. Sıla bebek davasında karar açıklandı.

ANNEYE 27 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme anne Bakiye Yeniçeri'yi (30) öldürme suçundan 24 yıl, suç delillerini karartmaktan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan G.K. (15) cinsel istismar suçundan 7 yıl, K.A. (14) cinsel istismar suçundan 7 yıl ve öldürme suçundan 13 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Kani. A. (33) ve Sanlı Ö. (58) ise beraat etti.

İSTENEN CEZALAR

Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için toplam 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMİŞTİ

İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve yetkililere bildirimde bulunmaması nedeniyle sorumluluk taşıdığı belirtildi. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu ifade edildi.

BİLDİĞİ HALDE SUÇU GİZLEDİĞİ İDDİASI

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı Ö.'nün, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

Tekirdağ, Malkara, Gündem, Güncel, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Veysi Karaman:
    cezayı az buldum 134 0 Yanıtla
  • aragorn:
    27 YIL NEDİR KARDEŞİM ÖMÜR BOYU OLMALIYDI 104 1 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    kisasda adalet vardır 99 1 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    asıl adaleti Allah verecek kısasa kısas idam olacaktır nasıl kıydınız bu yavruya bu yavru alacak sizden ahını yazıklar olsun insan deyil bunlar 68 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    KISASA KISAS BAŞKA ÇARE YOK 44 1 Yanıtla
  • Burcu Palaz:
    Allah bir nefesinizi acısız almayı nasip etmesin inşallah 38 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Neden muebbet degil hadi idam yok muebbetdemi yok yaziklar olsun boyle hukuk sistemine kanunlara 24 1 Yanıtla
  • Alper Turken:
    haber giriş bölümünde 1cocuk 14 diger 7 yıl diyorsunuz detayda her iki çocuk 7 şer yıl diyorsunuz. birazcık olsun habercilik meslegine gereken önemi ve dikkati verin 19 2 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    sırada cezayı verecek olan mahkum kardeşlerimize selamlar saygılar ?? 18 1 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Neyden ne bekliyon acaba? icerdekiler sanki birilerinin canina malina kastetmemis insanlar 0 0
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