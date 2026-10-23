Silifke'de bisikletiyle beton köprüden geçen Osman Yüksel'in boğulduğu iddia edildi - Son Dakika
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Silifke'de bisikletiyle beton köprüden geçen Osman Yüksel'in boğulduğu iddia edildi

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Silifke\'de bisikletiyle beton köprüden geçen Osman Yüksel\'in boğulduğu iddia edildi
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Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında cansız bedeni bulunan Osman Yüksel'in, bisikletiyle beton köprüden geçerken dengesini kaybedip suya düşerek boğulduğu iddia edildi. Otopsisi tamamlanan evli ve iki kız çocuğu babası Yüksel'in bir bacağında kırık olduğu belirlendi.

BİSİKLETLE GİDERKEN SUYA DÜŞEREK BOĞULMUŞ

Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında cansız bedeni bulunan Osman Yüksel'in (37) bisikletiyle sulama kanalı üzerindeki beton köprüden geçtiği sırada dengesini kaybettiği ve suya düşerek boğulma sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan evli ve iki kız çocuğu babası Yüksel'in bir bacağında kırık olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA
Osman Yüksel3. SayfaSilifkeMersinGüncelKazaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Silifke'de bisikletiyle beton köprüden geçen Osman Yüksel'in boğulduğu iddia edildi - Son Dakika
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