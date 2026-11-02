Silifke\'de liselilere Sahil Güvenlik karakolu denizcilik mesleğini anlattı

Silifke'de liselilere Sahil Güvenlik karakolu denizcilik mesleğini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silifke'de lise öğrencilerine yönelik "Geleceğin Denizcileri" semineri düzenlendi. Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde verilen seminerde denizcilik mesleği, kariyer olanakları ve denizcilik kültürü anlatıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik "Geleceğin Denizcileri" konulu seminer düzenlendi.
Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca, Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve yetkileri, denizcilik mesleği, kariyer olanakları ve denizcilik kültürü anlatıldı.
Seminere, Kaymakam Eyüp Fırat, Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.?????
Kaynak: AA
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