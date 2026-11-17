Silopi Çalışkan'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi'de Cudi Dağı'ndaki bir işletmeye ait hafriyat kamyonu, Çalışkan beldesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Y. yönetimindeki Cudi Dağı'nda yer alan bir işletmeye ait 73 ABA 397 plakalı hafriyat kamyonu, Çalışkan beldesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mehmet Y. ekiplerce araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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