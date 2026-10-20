Silopi'de lisede deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, öğrenciler güvenli alana ulaştı - Son Dakika
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Silopi'de lisede deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, öğrenciler güvenli alana ulaştı

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Silopi\'de lisede deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, öğrenciler güvenli alana ulaştı
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Silopi'deki Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatı, senaryo gereği çalan sirenle başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli güvenli toplanma alanına ulaşırken okul bahçesinde yangın söndürme işlemi de yapıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde, doğal afetlere ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla yapılan tatbikat, senaryo gereği okulda çalan siren sesiyle başladı.

öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli sakin, disiplinli ve hızlı bir şekilde hareket ederek güvenli toplanma alanına ulaştı. Okul bahçesinde de yangın söndürme işlemi gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Hasan Yıldırım, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekerek, "Doğal afetlere ve acil durumlara karşı hazır bulunmak, yalnızca bir kural değil öğrencilerimize ve toplumumuza karşı en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Yıldırım, düzenli tatbikatlarla öğrencilerin panik anını doğru yönetmeyi, güvenli tahliye yollarını zihinde pekiştirmeyi ve afet bilincini yaşam kültürü haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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