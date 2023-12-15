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Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler - Son Dakika
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Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş 2022 yılında Ankara'da cinayete kurban gitmiş ve bu olay Türkiye'de büyük bir yankı uyandırmıştı. Sinan Ateş'in ailesi ise gerçek faillerin hala bulunamadığını söylüyorlar ve adalet arayışına devam etmekteler.

Sinan Ateş\'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
15.12.2023 - 14:13,  Güncelleme: 14:22
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş 2022 yılında Ankara'da cinayete kurban gitmiş ve bu olay Türkiye'de büyük bir yankı uyandırmıştı. Olayla ilgili dava süreci devam ederken Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'ten çarpıcı bir çıkış geldi.

"KAPANSIN KULÜPLER, YIKILSIN STADYUMLARINIZ"

MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması olayına atıfta bulunan Selma Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kurşun yiyenin, tokat yiyen kadar gündem olmadığı bir ülkede yaşıyorsak, kapansın kulüpler, yıkılsın stadyumlarınız" ifadelerine yer verdi.

İşte Selma Ateş'in o paylaşımı;

Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 günü Sinan Ateşi öldürülmüş, Sinan Ateş cinayetinin faili olarak Eray Özyağcı tutuklanmıştı. Eray Özyağcı ilk ifadesinde, "Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum" demişti.

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