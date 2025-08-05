Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı

2025Nisre.:

siyasal İslam'ın olduğu yerde kıral olmaz biat olur, bizden olan herkesi doyurun olur, onlara göre diğerleri gavurdur kendileri müslüman ve devletin malları onlar için helaldir ye kürküm ye olur, cemaat adamlarına yol herzaman açıktır 23 yıldır ben bunu gördüm