Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşurken, sosyal medyada skandalı kanıtlayacak bir video paylaşıldı.
Bir genç kız, aldığı ehliyetiyle video çekti. Videoya yazılan yazıda ise, Hayırlı olsun kardeşimize. Sınavsız ehliyet" notu dikkat çekti.
Videoda sürücü kursunun isminin de olması dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, bu şekilde sınava girmeden kaç kişinin ehliyet aldığı merak konusu oldu.
Son Dakika › Güncel › Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı - Son Dakika
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