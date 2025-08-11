Sındırgıda\'daki depremde yıkılan binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük korku yarattı. İstanbul dahil 10 ilde hissedilen depremde 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

YIKILAN BİNAYLA İLGİLİ ADIM ATILDI

Önbaş'ın hayatını kaybettiği binayla ilgili kolonların kesildiği yönündeki iddialar kamuoyunda infiale neden olurken, beklenen adım atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada 1 vatandaşımıza mezar olan 3 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKAN TUNÇ: MÜTEAHHİT VE BİNA SAHİBİ GÖZALTINDA

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı; "Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

AĞIR HASARLI BİNA SAYISI BELLİ OLDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 şiddetinde depremden ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Alacaatlı ile 16 kilometre uzaklıktaki Kızılgür mahalleleri de etkilendi. 1 kişinin hayatını kaybettiği depreme ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Kurum, son durumu ilişkin "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından dün hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti. Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM MAHLALELERDE TARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından tüm kurum ve kuruluşların süratle Sındırgı'ya geldiğini söyledi.

Her depremden hemen sonra süratle jandarma, emniyet, AFAD ekiplerinin, ilçe merkezinde ve depremden olumsuz etkilenen tüm mahallelerde, yerleşim yerlerinde tarama yaptığını belirten Yerlikaya, "Bir yandan da kulağımız 112'den vatandaşlarımızın yapacağı ihbarlardaydı. Sındırgı merkezde bir binamız maalesef yıkıldı. Dört vatandaşımız arama kurtarma ekiplerimizce AFAD koordinasyonunda oradan kurtarıldı ama maalesef 81 yaşındaki bir büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Bu sabah erken saatlerde AFAD'ın koordinasyonunda tam kapsamlı hasar tespit, enkaz kaldırma, beslenme, zarar tespit komisyonu gibi ilgili çalışma gruplarının her birinin işbaşı yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu: "Hasar tespitiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğümüz yine Sayın Bakanımızın talimatıyla süratle buraya genel müdürümüz ve ilgili arkadaşlarımızı da gönderdi. 50 ekip sabah hemen kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize 34 ekip olmak üzere toplamda 50 ekip hasar tespitleriyle ilgili çalışmalara başladı. Zarar tespitiyle ilgili defterdarlığımızın koordinasyonunda hemen 30 ekip işbaşı yaptı. Hem merkez mahallelerde hem de kırsal mahallelerde onlar da çalışmalarını yapacak. Bunlar nihayetlendiği zaman da sizlerle paylaşılacak. Tabi depremin olduğu ilk andan itibaren de yine ikramla ilgili bir çalışma grubumuz var onun da başkanı değerli Kızılayımız. Kızılayın 25 ekibi, STK'larımızdan 7, yine belediyelerden gelen ikramla ilgili güzel ekipler vardı. Her birini yürekten tebrik ediyorum onlar da gerçekten ilk andan bu işin tamama erdiği ana kadar da yine ikramlarını toplanma yerleri başta olmak üzere telefonla da nerede bir çağrı varsa oradan da bizzat bu ikramları yapmaya devam ediyor olacaklar."

"1100 ARAMAM KURTARMA PERSONELİMİZ GELDİ"

Bakan Yerlikaya, depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. "1100 arama kurtarma personelimiz geldi." diyen Yerlikaya, deprem bölgesinde görev yapan 11 arama köpeği, 214 araç, AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Milli Savunma Bakanlığı, tüm belediyeler, bakanlıkların görev alanlarıyla ilgili birimler, Kızılay, Orman Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

Dün gece pek çok vatandaşa depremin oluşturduğu psikoloji hem de evleriyle ilgili tereddütlerinden dolayı "Bu gece gelin hep birlikte güvenli bir şekilde dışarıda kalalım" önerisinde bulunduklarını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti: "Akabinde valimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız hep beraber stadyumda, meydanda, park yerinde olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, onlarla hasbıhal ettik. Bugün yapılacak işlerle ilgili hem sorularına cevap verdik hem de yapılacak hizmetlerimizi şimdi burada olduğu gibi onlarla paylaştık. Artçılardan tabi endişelilerdi az önce 10'dan fazla, 4 büyüklüğünün üzerinde deprem olduğunu ama toplamda artçı depremlerin 250'yi geçtiğini ifade ettik. Duamız, temennimiz, Allah bizi bildiğimiz, bilmediğimiz başta deprem olmak üzere tüm afetlerden korusun."

Biraz sonra merkezde yıkılan enkazın bulunduğu yere gideceklerini belirten Yerlikaya, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Sındırgı'daki savcı arkadaşlarımız görevlerini yapıyor çalışıyorlar, oradan numuneler alındıktan sonra yani adli süreçle ilgili gereken her şey ivedilikle tamamlanır tamamlanmaz biz de oradaki enkazların kaldırılmasına başlayacağız." diye konuştu.

"20 MİLYON LİRA ÖDENEK AKTARILDI"

Bakan Yerlikaya, bölgede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "20 milyon lira acil harcamalarla ilgili AFAD'dan bir kaynak aktardık." dedi. Alacaatlı ve Gölcük köylerindeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yerlikaya, "Alacaatlı köyümüzde 9 bina yıkıldı, bunların 7'si metruktu, 2 bina içinde yaşam vardı, Gölcük köyünde 6 bina yıkıldı, 2'si yaşam olan ev, 4'ü metruk olan binaydı. 16 bina yıkılmıştı, biri merkezde, 15'i bu iki köyümüzde, 4 yaşam vardı, şükürler olsun ki sağ salim oradaki vatandaşlarımız binadan hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeden çıktılar, kurtuldular." diye konuştu.

Kütahya'da AFAD'ın depolarında stok olan konteynırların da yola çıktığını ve konteyner kurulumuna en kısa zamanda başlanacağını dile getiren Yerlikaya, kalıcı konutlar oluncaya kadar konteynerlerin faaliyette olacağını kaydetti.

Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AFAD'ın, Valiliğin ve ilgili tüm bakanlıkların çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Yerlikaya, asrın felaketinde yaşanan birlik ve dayanışmanın buradaki depremde de gösterildiğini, gösterilmeye de devam edeceğini bildirdi.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine ve kaymakamlığa 66 tane evin, binanın hasar gördüğüne yönelik ihbar geldiğini anlatan Yerlikaya, ilk etapta gelen ihbarlara gittiklerini belirterek, vatandaşlardan da evlerinde ya da binalarında herhangi bir çatlak, döküntü varsa 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.

Yerlikaya, ilçedeki, köydeki, kırsaldaki tüm mahallelerin titizlikle inceleneceğini ve hasar tespitleri tamamlandıktan sonra gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, adli sürecin işleyişi ile ilgili soruya ilişkin ise bir bina yıkıldığında hem adli hem idari tahkikatın yapıldığını söyledi.

Bina yıkıldığında savcılığın bilirkişi ve teknik personelle binadan numuneler aldırdığını, ayrıca ruhsattan iskan sürecine kadar olan evrakları da resmi yazıyla istettiğini anlatan Yerlikaya, adli ve idari süreçlerin eş zamanlı ilerlediğini kaydetti.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: YARALILARIMIZIN DURUMLARI İYİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Rahmetli olan vatandaşın ailesine başsağlığı dileyen Memişoğlu, şöyle devam etti: "Deprem bir kültür, depreme hazırlıklı olmamız lazım; hem davranış yöntemleriyle hem de fiziki yapımızla toplumsal olarak hazır olmamız gerekiyor. AFAD, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıklarımız çok büyük bir tecrübeye sahip. Ama bunun toplumsal olarak, müteahhit, ev sahibi, kiracı olarak daha iyi hazırlanması gerekiyor. Sonuçta deprem öldürmüyor, yaptığımız binalar, hazırlıksız olmamız bizi öldürüyor. Depreme hep beraber toplumsal olarak hazır olmamız lazım."

237 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4,0'ın üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir."

DEPREMİN HASARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sındırgı'da dün akşam 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde yıkılan 3 katlı bina ile zemin katında bulunan iş yerindeki yıkımın boyutu, dronla görüntülendi. Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor.