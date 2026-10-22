Sinop Üniversitesi Türkeli MYO'nun çocuk oyunları şenliği ilçe stadında yapıldı

Sinop Üniversitesi Türkeli MYO'nun çocuk oyunları şenliği ilçe stadında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Üniversitesi Türkeli MYO'nun ilçe stadında düzenlediği Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar çeşitli oyunlarla eğlendi. Yusuf Argın, şenliğin çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını, öğrencilerin de mesleki deneyim kazandığını belirtti.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.
Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ilçe stadında gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlenme fırsatı buldu.
Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Argın, şenliğin çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.
Şenlikte çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan çeşitli oyunlar oynandığını anlatan Argın, şenliğin ayrıca öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına, çocuklarla iletişim becerilerini geliştirmelerine ve öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmelerine katkı sunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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