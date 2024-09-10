Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar - Son Dakika
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Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

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Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada aile bireylerinin de içinde olduğu 24 şüpheli halen gözaltında bulunurken anne ve babanın sorgusunda 7 yıl önce merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablanın da sorulacağı öğrenildi.

10.09.2024 14:48  Güncelleme: 15:21
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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeni önceki gün dere yatağında çuval içerisinde bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından minik Narin'in yıllar önce ölen engelli ablasıyla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

OTOPSİ YAPILMADAN DEFNEDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Narin'in ablasının 7 yıl önce önce merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği ve otopsi yapılmadan defnedildiği iddia edilmişti.

"ABLA CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?"

Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili iddiasında, 'Yıllar önce bu ölümün merdivenlerden düştü' denilerek kapatıldığını ve otopsi yapılmadığını ifade etti. Erdinç, bu ölümün de şüpheli olduğunu ifade ederek, "Ailenin engelli bir çocukları vefat ediyor. Düştü denilerek konu kapatılıyor. Daha önceden ölmüş olan engelli ablanın otopsisi yapılmadan defnediliyor. Bu kardeş nasıl öldü? Doğal yollardan mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Eğer o dönem konu kapanmasaydı, belki de bir katil varsa daha önceden fark edilebilirdi. Bu soruların yanıtının verilmesi gerekiyor.

"MEZARININ AÇILMASI GEREKİYOR"

Savcılık bu soruşturmayı yürütüyorsa ölmüş olan engelli ablanın da mezarının açılması gerekiyor. Mutlaka DNA örnekleriyle bir cinayete kurban gidip gitmediği soru işaretinin giderilmesi gerekiyor. Bu soruşturma ailenin rızasına bırakılmamalı. Bu soruşturma bütün Türkiye'nin soruşturması. Ailenin daha önceden karıştığı bir suç var ise ortaya konması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Narin'in ölümünün ardından devam eden soruşturma sürecinde aile bireylerinin de içinde olduğu 24 kişi gözaltına alınırken bugün gözaltı süreleri savcılık tarafından 1 gün daha uzatıldı.

ANNE VE BABAYA ABLANIN "ŞÜPHELİ" ÖLÜMÜ SORULACAK

Gözaltında bulunan Narin'in anne ve babasının sorgusunda ise 7 yıl önce merdivenden düşerek öldüğü söylenen engelli ablasının da sorulacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin\'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • xFeaxy null: narin cozuldude bi ablasi kaldi 52 5 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: O köyde nekadar ölü varsa ozaman çoğu ecelı ıle olmedı ozaman cunku narının ablasıda suphelı olumlerde ozaman bır baskasınında olumu supheli 26 3 Yanıtla
  • Murat Saka: Ora sanki köydegil mağara insanla bituhaf o köyde 21 0 Yanıtla
  • Bedirhan Aslan: Bu haber üzerinden her cephe prim kazanmaya çslışıyor.ve asıl gündem örtpas ediliyor 11 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Bu saatten sonra neyin sorusunu soruyorsun?Direk işleme başlayacaksın!! 4 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Osmanlıca devletin bekası için cinayet işlenmiş.Bu ailede de mirasın bekası için kızlar öldürülmüş olabilir 1 0 Yanıtla

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