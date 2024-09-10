Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin\'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

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"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeni önceki gün dere yatağında çuval içerisinde bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından minik Narin'in yıllar önce ölen engelli ablasıyla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

OTOPSİ YAPILMADAN DEFNEDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Narin'in ablasının 7 yıl önce önce merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği ve otopsi yapılmadan defnedildiği iddia edilmişti.

"ABLA CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?"

Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili iddiasında, 'Yıllar önce bu ölümün merdivenlerden düştü' denilerek kapatıldığını ve otopsi yapılmadığını ifade etti. Erdinç, bu ölümün de şüpheli olduğunu ifade ederek, "Ailenin engelli bir çocukları vefat ediyor. Düştü denilerek konu kapatılıyor. Daha önceden ölmüş olan engelli ablanın otopsisi yapılmadan defnediliyor. Bu kardeş nasıl öldü? Doğal yollardan mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Eğer o dönem konu kapanmasaydı, belki de bir katil varsa daha önceden fark edilebilirdi. Bu soruların yanıtının verilmesi gerekiyor.

"MEZARININ AÇILMASI GEREKİYOR"

Savcılık bu soruşturmayı yürütüyorsa ölmüş olan engelli ablanın da mezarının açılması gerekiyor. Mutlaka DNA örnekleriyle bir cinayete kurban gidip gitmediği soru işaretinin giderilmesi gerekiyor. Bu soruşturma ailenin rızasına bırakılmamalı. Bu soruşturma bütün Türkiye'nin soruşturması. Ailenin daha önceden karıştığı bir suç var ise ortaya konması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Narin'in ölümünün ardından devam eden soruşturma sürecinde aile bireylerinin de içinde olduğu 24 kişi gözaltına alınırken bugün gözaltı süreleri savcılık tarafından 1 gün daha uzatıldı.

ANNE VE BABAYA ABLANIN "ŞÜPHELİ" ÖLÜMÜ SORULACAK

Gözaltında bulunan Narin'in anne ve babasının sorgusunda ise 7 yıl önce merdivenden düşerek öldüğü söylenen engelli ablasının da sorulacağı öğrenildi.