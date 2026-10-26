Sırbistan'da Öğrenci Listesi resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yüzde 53'le kazandı - Son Dakika
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Sırbistan'da Öğrenci Listesi resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yüzde 53'le kazandı

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Sırbistan\'da Öğrenci Listesi resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yüzde 53\'le kazandı
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Sırbistan\'da Öğrenci Listesi resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yüzde 53\'le kazandı
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Sırbistan'da dün yapılan erken genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Öğrenci Listesi oyların yüzde 53'ünü alarak galibiyetini ilan etti. CeSID'e göre oyların yüzde 98'i sayılırken Öğrenci Listesi 141, Vucic'in listesi 103 milletvekili çıkardı; Vucic yenilgiyi kabul etti.

Sırbistan'da dün yapılan erken genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre galibiyetini ilan eden Öğrenci Listesinin zaferi ülke genelinde kutlandı.

Sırbistan'daki Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi (CeSID), resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 98'inin sayıldığını açıkladı.

Öğrenci Listesi, oyların yüzde 53'ünü, Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" Listesi ise yüzde 38,8'ini aldı.

Sırbistan'daki 250 sandalyeli mecliste Öğrenci Listesinin 141 milletvekili, Vucic'in listesinin ise 103 milletvekili çıkardığı, 4 partinin daha parlamentoya girdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve başbakan adayı olan Vucic, dünkü erken genel seçimde "Öğrenci Listesi" karşısında yenilgiyi kabul ettiğini açıklarken Öğrenci Listesinin zaferi ülke genelinde kutlandı.

Başkent Belgrad başta olmak üzere pek çok kentte binlerce kişi, seçim zaferi için meydanlarda toplandı.

Balkan ülkelerinden Öğrenci Listesine tebrik

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Başbakan Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımlarda Öğrenci Listesini tebrik etti.

Milatovic, Sırbistan ile ilişkilerde yeni bir döneme başlayacaklarını ifade ederken Spajic de Sırbistan'da halkın kendi geleceğini seçtiğini belirtti.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez de Öğrenci Listesini tebrik ederek, bu galibiyetin Bosna Hersek ile ilişkilere yeni bir yön verebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) Başkanı Milorad Dodik ise RS'nin Sırbistan ile yakın diyaloğunu sürdüreceğini ifade etti.

Seçimde rekor katılım oranı

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere dün oylarını kullanmıştı.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıklamış, ülke medyası ise katılım oranının rekor seviyeye ulaşabileceğini, en son 2023 seçimlerinde bu oranın yüzde 58 olduğunu bildirmişti.

Bazı seçim bölgelerinde şiddet olayları

Sırbistan'da dün gün boyu devam eden erken genel seçimde bazı sandık bölgelerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Sırbistan medyası, oy kullanılan bazı merkezlerde maskeli grupların sandık merkezlerinden çıkan vatandaşlara şiddet uyguladığını, sopalarla saldırdıklarını bildirmişti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lazarevac'taki şiddet olayında 2 polisin yaralandığı, birkaç kişinin polise taş ve tehlikeli maddeler fırlattığı belirtilmişti.

Bazı yerlerde usulsüzlükler tespit edildiği ileri sürülmüş, oy pusulalarının fotoğraflandığı, çoklu oy kullanımını önlemesi gereken sistemlerin doğru kullanılmadığı iddia edilmişti.

Öte yandan, başkent Belgrad sokaklarında sandıkların kapanma saatine yakın çok sayıda zırhlı polis aracı gözlenmiş, yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekmişti.

Kaynak: AA
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