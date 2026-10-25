Sırbistan'da sandıklar kapandı, katılım yüzde 67,6 oldu, Lazarevac'ta 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Sırbistan'da sandıklar kapandı, katılım yüzde 67,6 oldu, Lazarevac'ta 2 polis yaralandı

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Sırbistan'da erken genel seçimde sandıklar kapandı; Devlet Seçim Komisyonu saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı. Lazarevac'ta şiddet olayında 2 polis yaralanırken, AB Sırbistan Büyükelçisi olaylardan derin endişe duyduklarını bildirdi.

Sırbistan'da bugün yapılan erken genel seçimde sabah yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin sona erdiği belirtildi.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oylarını kullandı.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı. Ülke medyası ise katılım oranının rekor seviyeye ulaşabileceğini, en son 2023 seçimlerinde bu oranın yüzde 58 olduğunu belirtti.

Resmi olmayan ilk sonuçların ise gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Bazı seçim yerlerinde şiddet olayları yaşandı

Sırbistan'da gün boyu devam eden erken genel seçimde bazı sandık yerlerinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Sırbistan medyası, oy kullanılan bazı merkezlerde maskeli grupların sandık merkezlerinden çıkan vatandaşlara şiddet uyguladığını, sopalarla saldırdıklarını aktardı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Lazarevac'ta yaşanan şiddet olayında 2 polisin yaralandığı, birkaç kişinin polise taş ve tehlikeli maddeler fırlattığı ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan Büyükelçisi Andreas von Beckerath, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddet olaylarından derin endişe duyduklarını ifade ederek, "Tüm aktörleri sakin kalmaya, sorumlu davranmaya, şiddet ve provokasyonlardan kaçınmaya ve yetkili kurumları seçim sürecine katılan herkesin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." sözlerini kullandı.

Bazı sandıklarda ise usulsüzlük yapıldığı iddiası

Bazı yerlerde ise usulsüzlükler tespit edildiği ileri sürülürken, oy pusulalarının fotoğraflandığı, çoklu oy kullanımını önlemesi gereken sistemlerin doğru kullanılmadığı yönünde iddialar da paylaşıldı.

Öte yandan, başkent Belgrad sokaklarında sandıkların kapanma saatine yakın çok sayıda zırhlı polis aracı gözlemlenirken, yüksek güvenlik önlemlerinin de alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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