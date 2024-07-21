Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı - Son Dakika
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Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

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Şırnak'ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada enkaz altında kalan 3 işçiden 2'sinin yaralı olarak kurtarıldığı, diğer işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

21.07.2024 12:37  Güncelleme: 12:51
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Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin olduğu öğrenildi. İşçilerin çıkarılması için başlatılan çalışmada 3 işçiden 2'sine yaralı halde ulaşıldı.

3 İŞÇİNİN GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Şırnak'ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, TPAO'ya ait sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Alınan bilgilere göre, petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında 3 işçi kaldı.

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler kulenin enkazındaki işçilerle iletişim kurmaya çalışıyor.

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

VALİLİKTEN "2 İŞÇİ KURTARILDI" AÇIKLAMASI

Olay sonrası Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından son durum hakkında bilgi verdi. Paylaşımda "Valimiz Sayın Cevdet Atay Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. AFAD, UMKE, İtfaiye, TPİC ve TPAO uzman ekipleri ve Jandarma ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmış,1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış, kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır. Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var
Gabar Dağı\'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2\'si kurtarıldı

Gabar Dağı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ender seker: Göstriş için konulan kule yıkılmış 28 135 Yanıtla
    Senin Anonim: ender misin şekermisin ne karın ağrısıysan, öncelik siyaset değil işçiler. bende sevmiyorum bu hükümeti ama yeri değil. yazık. inşallah ölen yoktur. Allah korusun. 90 11 harry can: Keşke sen kalsan altında 48 9 MUSTAFA erol ÖZEN: herhalde o gösteriş için konulan kuleyi o amaçla sen diktin herhalde 24 5 Dadaş 20: vatan düşmanı 20 3
  • İbrahimm Bas: jelibon sondajı devrilmiş 21 102 Yanıtla
    Ramo: İbrahim senin göbek adın jelibon diyorlar doğrumu 13 4 İbrahimm Bas: senin göbek adına da soğan ekmek diyorlar sanırım 6 7
  • Ankara null: rezillik ese dosta verilen izinler boyle olurr 20 42 Yanıtla
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    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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