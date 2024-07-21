Gabar Dağı\'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2\'si kurtarıldı

Ender seker:

Göstriş için konulan kule yıkılmış

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Senin Anonim: ender misin şekermisin ne karın ağrısıysan, öncelik siyaset değil işçiler. bende sevmiyorum bu hükümeti ama yeri değil. yazık. inşallah ölen yoktur. Allah korusun. 90 11

harry can: Keşke sen kalsan altında 48 9

MUSTAFA erol ÖZEN: herhalde o gösteriş için konulan kuleyi o amaçla sen diktin herhalde 24 5