Şırnak'ta yakalanan 51 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 45'i adli kontrole bırakıldı

Şırnak'ta yakalanan 51 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 45'i adli kontrole bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta 9-15 Kasım'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik JASAT çalışması kapsamında çeşitli suçlardan 51 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 45'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 51 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 9-15 Kasım'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 45'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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