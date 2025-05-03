Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 15 Nisan akşamı hastaneye kaldırılan ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

03.05.2025 16:23  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde hayatını kaybetti.

15 Nisan'da geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder, günlerdir yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Hastane yönetimi, bugün yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 NİSAN 2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ, AORT DAMARI YIRTILMIŞTI

Önder, 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti. Ambulans ile hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.

12 SAAT SÜREN AĞIR AMELİYAT VE YOĞUN BAKIM SÜRECİ

12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doktorlar, bu ameliyattan üç gün sonra Önder'in göğsünü bir kez daha açmıştı. Gördükleri iyileşmeye dikkat çeken doktorlar, "Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda." açıklamasını yapmıştı. Yoğun bakım tedavisinin 13'üncü gününde yapılan açıklamada ise Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu, reflekslerinin azaldığı kaydedilmişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962, Adıyaman doğumlu, Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.[2] 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetmiştir.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, DEM Parti, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Ali Kublay:
    PKK ya hayatı boyunca terör örgütü diyemiyen adam az bile cekti 156 265 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    Nur içinde tat güzel insan mekanın cennet olsun çok üzüldüm “ xude rehma xwe lı te bıke “ 227 153 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Allah gani gani rahmet eylesin 202 123 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    şehitlerimizin ruhları şad olsun 188 97 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Allah rahmet etsin . 168 105 Yanıtla
  • Şevki yakut Yakut:
    Allah sana rahmet etsin inşallah mekanın cennet olsun başkanım ???? 157 95 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Allah rahmet eylesin baş sağlığı ve sabırlar dilerim. 117 80 Yanıtla
  • Kemal:
    Allah rahmet eylesin.. 107 69 Yanıtla
  • Murat :
    3 Mayıs Türkçülük Günümüz kendini Türk gibi hisseden herkese hayırlı olsun. Güzel bir gün. 108 54 Yanıtla
  • berke alberto:
    Başın sağolsun bahçeli 82 68 Yanıtla
  • Can Gönül:
    hayatı boyunca PKK tarafında olup hiç bir zaman bölücü örgüt diyemeyen ve topraklarını savunan, haklarını savunan diye bahsederdi..seni başka türlü anmayacagiz.. 93 50 Yanıtla
  • eyyup.acar:
    Allah rahmet eylesin güzel insan:( 72 30 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    sanki bu defa barışı sağlayacaktı ama öldü 26 56 Yanıtla
  • Zeki Baltacı BB:
    Bu saatten sonra tek muhatap Selahattin Demirtaş. Allah rahmet eylesin. 29 51 Yanıtla
  • nesha512:
    Allah rahmet eylesin?? 39 36 Yanıtla
  • ispir225:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 33 30 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    son barış olayında çok emek verdi Allah rahmet eylesin 36 25 Yanıtla
  • Y5417118204k:
    Allah rahmet eylesin olumsuz yorum yapan yavşakları da ıslah etsin. 30 21 Yanıtla
  • Akkuyu2025:
    Allah rahmet eylesin Mekanın cennet olsun 28 22 Yanıtla
  • mesut:
    Sırrrrr Rıııııııı 13 24 Yanıtla
  • hasan Yilmaz:
    Yorum yapan insanlıktan nasibini almamış Ali Kubilay sırri demedi sende hep niye demedi düşüncesiyle yan ama sen ve senin gibiler ne derse desin. Ne yaparsıanız yapın bu ülkeye bu coğrafyaya barış gelecek 20 17 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Ne diyelim güle güle sırrı 20 16 Yanıtla
  • Muhammed Korkavuş:
    yaşlılar sıra sıra, gençler ara sıra ölur. 14 18 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin demek düşer müsülamanız sonuçta 19 10 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Hasan yılmaz denen kardeş benim için unsanliktan nadibini almamış demiş 40 senedir kundaktaki bebekleri hamile kadınları katleden benmiydim çok insanı zat onların ahi yokmu sen ustedihin kadar uzulebilirsin kimin neye uzulecegine karışma yeter 15 12 Yanıtla
  • Diyego Can:
    başın sağolsun Erdoğan başın sağolsun bahçeli.... 15 8 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    rahat uyu Mehmetçik 13 10 Yanıtla
  • netlog321:
    apobahçeli ve rte çok üzülmüştür,sıra onlarda inşallah 11 9 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    fiko dolu mu bu tüp. 7 10 Yanıtla
  • KADİR BEBEK:
    raxma xdêlebe Allah rahmet eylesin 11 4 Yanıtla
  • Sadettin Usta:
    bütün haberlerine sarı torba seni bekliyor dedim dedim harbiden sarı torbaya girdi... 6 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    2 ay haber olur artık 7 7 Yanıtla
  • ismail akca:
    BU VATANI SAVUNAN BU UĞURDA ŞEHİT OLAN VE GAZİ OLUP HAYATINI DEVAM ETTİREN BU VATANIN KARŞILIKSIZ SEVEN İNSANLARIN DA DUYGULARI VAR.BİLMEM ANLATABİLDİMDİ. 7 6 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah değerli insan 8 4 Yanıtla
  • zgp4zft64h:
    kapına başçavuş gelip başın sağolsun dedimi sırrı 5 3 Yanıtla
  • Siyah beyaz:
    kurt de turkede bu adamin hatrina birlik olsun. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 4 2 Yanıtla
  • Nuri null:
    Allah rahmet eylesin. Hayat bu işte. Herkes ektiğiyle gidiyor. Bakalım orada ne biçecek Allah bilir. 0 2 Yanıtla
  • Recep Pınar:
    Ateşin ışıklarında kavrul. Şehitlerimiz orada seni, burada askerlerimiz kalanlarınızı... 0 0 Yanıtla
  • Babakartal:
    Ne yapak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:03:16. #7.12#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.