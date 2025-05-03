Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde hayatını kaybetti.

15 Nisan'da geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder, günlerdir yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Hastane yönetimi, bugün yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 NİSAN 2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ, AORT DAMARI YIRTILMIŞTI

Önder, 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti. Ambulans ile hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.

12 SAAT SÜREN AĞIR AMELİYAT VE YOĞUN BAKIM SÜRECİ

12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doktorlar, bu ameliyattan üç gün sonra Önder'in göğsünü bir kez daha açmıştı. Gördükleri iyileşmeye dikkat çeken doktorlar, "Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda." açıklamasını yapmıştı. Yoğun bakım tedavisinin 13'üncü gününde yapılan açıklamada ise Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu, reflekslerinin azaldığı kaydedilmişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962, Adıyaman doğumlu, Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.[2] 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetmiştir.