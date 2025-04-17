Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

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Sırrı Süreyya Önder, 12 saate yakın süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Önder'in kalbinin sağ tarafında ciddi kasılma sorunları olduğu ifade edildi. 5 gün uyutulacak Önder'in kızı yanına girdiğinde tepki verdiği belirtildi. Son olarak ameliyat edilen hastaneden yapılan duyuruda Önder'in tedaviye iyi yanıt verdiği açıklandı.

17.04.2025 10:48  Güncelleme: 11:01
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Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, uzun süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Doktorları, hayati riski bulunduğunu açıkladı. Önder'in kalbinin sağ tarafında ciddi kasılma sorunları bulunuyor. Yoğun bakımdaki Önder'in doktoru son yaptığı açıklamada değerlerinin yoğun bakıma alındığı andan daha iyiye gittiğini söyledi. Buna rağmen hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA

Florance Nigthingale hastanesi'nden yapılan açıklamada Önder'in tedaviye iyi yanıt vermekte olduğu ifade edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

YOĞUN BAKIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BUGÜN DURUMU DAHA İYİ

Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Doktorlardan bilgi aldık, bugün durumu daha iyi. Kızıyla görüşüyoruz, bilgi alıyoruz. Cumhurbaşkanımız süreci takip ediyor. " ifadelerini kullandı.

Yılmaz, konuşmasında "Sırrı bey, çok farklı kesimlerle, çok farklı insanlarla köprü kurabilen düşünceye sahip. Siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir insan. Yaptığı esprilerle gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Bu sağlık mücadelesinden de başarılı çıkacağına yürekten inanıyoruz. Kızıyla da görüştük. Onun da söylediği güzel bir şey var. Doktorlardan dışında sadece kızı görebiliyor. 'Daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor" şeklinde konuştu.

KIZINA TEPKİ VERDİ

Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor.' dedi.

5 GÜN UYUTULACAK

Dün hastane ziyaretine giden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu." dedi. Önder'in değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar, evinin buraya yakın olmasının verdiği büyük bir avantajın olduğunu, kısa sürede buraya geldiğini, aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın burada bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiler." diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor.

EVİNE DÖNDÜKTEN SONRA FENALAŞTI

İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söylemişti.

İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmıştı. Önceki gece 23.35'te başlayan ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Önder ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Hastanenin açıklamasında , Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi.

"Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastane açıklamasında, Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.

12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."

Sırrı Süreyya Önder\'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Dilber.1907:
    barışa inanan koca yürekli adam Allah ım acil şifalar ı versin İNŞALLAH 118 16 Yanıtla
  • Sadettin Usta:
    Sarı seni ı torba bekliyooooor sırrııı 20 107 Yanıtla
  • osman şahin:
    İNŞALLAH BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞURSUN DUALARIMIZ SENİNLE BARIŞ ELÇİSİ GÜZEL İNSAN 75 14 Yanıtla
  • Ates null:
    Allah şifa versin. 75 13 Yanıtla
  • osman şahin:
    İNŞALLAH DUALARIMIZ SENİNLE BARIŞ ELÇİSİ GÜZEL İNSAN 58 10 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Sadrettin senin ağababan Kenan Evren bile ölmeden önce imana geldi. Bu muhalefetten size hayır gelmez. Dön ülkü ocağına. 14 30 Yanıtla
  • Gürkan Dalkılıç:
    aqp münafık partisinin bunlarla anlaştığını anlamanız için haber kanallarını açın ve hiç bir terörist kelimesi kullanılmadığını görün 3 7 Yanıtla
  • 232379:
    Bizi içmeden sarhoş yapmayın bu kadar yalan olmaz uyutulan insan ne zamandan beri yanına kızı girince tepki vermiş Bir ülke bir adım ilerlemezmi ya yazık kim yapıyor bu haberi 4 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Siyasi dusunce.onemsiz sevilen biri insallah sifa bulur.herkese nasip degil sevilebilmek 2 1 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Rabbim acil şifalar versin son yapmış olduğu ziyaretlerle çok hoşuma gitmesede iyi bir insana benziyor 1 1 Yanıtla
  • ispir225:
    İnşallah sağlığına biran önce kavuşur 0 0 Yanıtla
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