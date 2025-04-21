Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

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Yoğun bakımda 6 gündür tedavisi süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Durumu stabil. Önder için yüksek risk sürüyor" denildi. Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise, "Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil" dedi.

21.04.2025 11:53  Güncelleme: 12:23
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Kalp rahatsızlığı geçiren ve aort damarı yırtılan daha sonra ise ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda tedavisi süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, kalbinin çalışmayan sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi.

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

"ENFEKSİYON YA DA AKTİF KANAMA BULGUSUNA RASTLANMADI"

Açıklamada, Önder'in geçtiğimiz cumartesi günü planlı bir cerrahi revizyona alındığı belirtildi. Ameliyat sırasında enfeksiyon ya da aktif kanama bulgusuna rastlanmadığı ifade edilerek şu bilgiler paylaşıldı:

GÖĞSÜ TEKRAR AÇILDI

"Sırrı Bey'e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük."

"KALBİN SAĞ TARAFINDA KASILMALAR BAŞLADI"

Sağ kalbin ilk operasyonda neredeyse hiç kasılmadığı hatırlatılarak, "tam olmasa da belirgin kasılmaya başladığı" aktarıldı. Ayrıca, Önder'in "hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır" ifadesi yer aldı.

"NÖROLOJİK AÇIDAN ENDİŞELERİMİZ YÜKSEK"

Nörolojik durumla ilgili ise endişeler sürüyor. Açıklamanın son bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

"Hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler'de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek."

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

BAŞHEKİM ÇAVLAN: REFLEKSLERİ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL

Yazılı açıklamadan dakikalar sonra kameralar karşısına geçen Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sadece sternumdaki dikişlerin altından, alt uçtan bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp cerrahımız vasıtasıyla birtakım cerrahi tekniklerle gayet güzel kapatılmıştır. Şu an hastamızın hemodinamisi stabildir. Tansiyonu iyi. Ancak ECMO desteği ve inotrop desteği devam etmektedir. Fakat hastamızın nörolojik durumuna gelince, biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı. Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. ve hastamızın nörolojik değerlendirmeleri halen devam etmekte. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam etmekte. Bu açıdan hastamız, nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Ve bu açıdan hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz. Bu yüzden ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Hepimiz lütfen sabırlı olalım ve hep birlikte biz çalışmalarımıza devam edelim. Hep birlikte bekleyelim." dedi.

AMELİYATI YAPAN DOKTORU: KALP HALA ÇOK GÜÇSÜZ

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise şunları söyledi:

"Hala daha kalp güçsüz. Vücudun dolaşımını üstlenecek kadar değil. İyi bir stabilite yakaladık. İç organlarımız iyi. Daha çok uzun yol var ama kalp açısından iyileşme durumunun olduğunu söyleyebilirim. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama birçok parametre var. Gidişat kalp açısından iyiye gidiyor. Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor. Net olarak bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Görüntüleme yapamayınca net olarak bir şey söylemem mümkün değil. Şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmak istiyoruz ama ne zaman olur bilmiyorum. Tekrar açılmamak üzere göğsü kapattık. Tekrar ameliyat yok."

AĞABEYİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ali Önder, ağabeyinin durumunun stabil olduğunu, bunun da bu aşamada kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ali Önder, "Durumun şu an için stabil gitmesi hasta için olumlu bir süreç deniliyor. Çünkü vücudun, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz." dedi.

Önder'in tepki verip vermediği sorusu üzerine Ali Önder, "Onun bir ölçüt olmadığını da biliyoruz. Yeğenim ilk görüşünde evet o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri, devreleri var. Yani çünkü uyutulma süreci var." diye konuştu.

Ağabeyini henüz görmediğini dile getiren Önder, "Ziyarete girmemeye büyük özen gösteriyorum. Burada bir mucize gerçekleştiriyor, hocalarımız resmen iğneyle kuyu kazıyor. Şimdi böylesi bir emekle geri döndürülen bir hastaya gidip üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin hastane ortamındayız. Hocalarımın verdiği haberlerle yetiniyorum. İçeriye girmesem de olur. Bir an evvel iyileşsin, aramıza dönsün, hep birlikte görelim." diye konuştu.

Ameliyattan sonra kalbin kapatılmadığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Önder, "Operasyondan sonra tedbir amaçlı göğüs kapatılmamıştı ama bugün karar verdiler, kapattılar." bilgisini paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder\'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sedat Genç:
    Bir umut Allah acil şifa versin inşallah 133 40 Yanıtla
  • M. Veysi Malkoç:
    Biraz insan olun ya. Nedir bu kadar kin ve nefretiniz. Adam can çekişiyor. Siz utanmadan nefretinizi kusuyorsunuz. O kadar korkaksınız ki, adınızi bile yazmaya cesaret edemiyorsunuz. Hastalık ve ölüm herkesin başına gelebilir. Biraz empati yapın ki, Allah sizlere de rahmet ve şefkatını esirgemesin. Bu dünya fanidir fani. İnsan olmak her türlü değerin üzerindedir… 131 25 Yanıtla
  • my5580324:
    Rabbim şifalar versin inşallah ???? 102 34 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    dayan be sırrı baba çözüm süreci sensiz olmaz 78 47 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    gitti gidiyor nokta kom 44 75 Yanıtla
  • Hakan Topcu:
    Muhtemelen öldü alıştıra alıştıra söylemeye çalışıyorlar durum öyle gözüküyor 48 67 Yanıtla
  • SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN:
    Rabb'im acil şifalar versin sevenlerine vermiş ve bağışlamış olsun...?????? 56 31 Yanıtla
  • mert çelik:
    onemlı olan şehit ailelerının ne dusundugudur 42 25 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Tabi Allah'tan ümit kesilmez ama, maalesef vefat edecek 17 34 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Bizim gençlik yıllarımızda önümüzden bir cenaze aracı geçtiğinde oturuyorsak ayağa kalkardık yürüyorsak durur yönümüzü cenaze aracına döner rahmet dilerdik çünkü o, DÖNEM herkesin cebinde gazete kitap vardı o dönem eğitimli küfür bilmeyen kibar toplum vardı...şimdi millet gazete kitap yerine tabanca taşıyor hal böyle oluncada tabikide yeni nesilin cenazeye hastaya insanlara saygılılarıda olacak değil yaa... 30 11 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Cözüm sürecini baltalamak için Avrupa Amerika İsrail ücgeni suikast düzenledi demediklerine sasırdım şimdiye kadar 12 22 Yanıtla
  • Mert demir:
    Bahçeli için bekledik o kadar oysa ki 15 14 Yanıtla
  • mossi :
    ideolojisini sevmem ama komik bi adam..meclisteki bi çok vekildende daha vekil olduğunu söyleyebilirim.allah şifa versin. 18 6 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    İlk açıklamada 5 gün uyutulacak denilmişti / eeee. 6 gün oldu sonuç ne ? yoksa alıştırma sürecine mi girildi ..... 5 6 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Kurtlar vadisinde Çakırın hastaneye kaldırılma ve ameliyat edilme süreci akıllara geliyor...oradada sadece zaman kazanmak için sürekli doktorlar demeç veriyor du ..... sonuç herkesin malumu......Alıştırma süreci ...... mi bilemedim 6 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama - Son Dakika
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