Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti

Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti

Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti.

24.03.2025 10:57
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYMAKAM ERTÜRKMEN KAYYUM OLARAK ATANDI

Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

KAYYUM SONRASI İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Belediyeye kayyum atanmasının ardından bugün dikkat çeken kararlar ortaya çıktı. Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti.

OZAN ÖZGÜR DOĞRU KİMDİR?

1989 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden aldı. 10 yıla yakın bir süre, Türkiye genelinde tesis yönetimi alanında hizmet veren bir firmada Operasyon Direktörü olarak üst düzey yöneticilik yaptı.

2021 yılında kendi şirketi kuran Doğru, hızlı tüketim ürünleri sektöründe öncü olan uluslararası bir firmanın distribütörlüğünü üstleniyor. CHP Gençlik Kolları eski Genel Saymanı ve Genel Sekreteri olan Doğru, 38.dönem Kurultay delegesidir.

FATMA ÖZLEM İZOL KİMDİR?

Fatma Özlem İzol, lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü'nde tamamladı. Avukat olarak profesyonel iş hayatına Ankara Barosu'na kayıtlı olarak çeşitli hukuk bürolarında çalışarak başladı. 2015-2023 yılları arasında kendi hukuk bürosunu kurdu.

2013-2015 yılları arasında Ankara Barosu'na kayıtlı olarak çalıştığı hukuk bürosunda yardımcı avukat olarak Sağlık Hukuku, Bankacılık Hukuku ve İcra Hukuku alanlarında çalıştı. 2015 yılında kendi hukuk bürosunu kuran İzol, çeşitli hukuk dallarında çalıştı ve bazı Belediyelere danışmanlık hizmeti verdi. 2020 yılında bürosunu İstanbul'a taşıyan İzol, mesleğini Şişli'de icra etmeye devam etti. F. Özlem İzol, profesyonel çalışmalarının yanı sıra kayıtlı bulunduğu Baronun CMK ve Adli Yardım merkezlerine bağlı olarak Kadın ve Çocuk Hakları alanında ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak yer almıştır. 2024 Yerel Seçimlerinde, Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilmiştir.

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Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • trgyky1978:
    Aferin size ait olmadığınız yerden gitmişsiniz 348 140 Yanıtla
  • Ates null:
    Güle güle,anca gidersiniz. 330 134 Yanıtla
  • Esmanur1:
    kaçamadan acil yakalanmalarinlazim,kim bilir neden kaciyorlar 304 120 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    aferin. şimdi defolup gidebilirsiniz 264 108 Yanıtla
  • 1616:
    halkın iradesi gasp ediliyor .adalet 121 242 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    fıkra mi 1 0
    19971997:
    mali goturen halkmi 1 0
  • 7zxs4mm228:
    Kime tepki gösteriyorlar ki yapılan yolsuzluk adrese ihale hırsızlık terör örgütüne yataklığa mı namuslu olmaya mı tepkili. httrp gitsinler büyük ihtimal bu pisliklerin içinde onlarda vardı. 223 83 Yanıtla
  • Osman A:
    yürrüüüüü anca gidersiniz. 172 78 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    çok güzel devam edin böyle 158 62 Yanıtla
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